Zwaargewonde stiefvader van Gianna (14) aanwezig bij uitvaart: 'Opluchting voor moeder’

De uitvaart werd tot verrassing van velen bezocht door de stiefvader van Gianna, bevestigt Judy Ophetveld, de media-adviseur van de familie. De stiefvader raakte op de avond van de schietpartij in de woning in Brunssum levensbedreigend gewond. Zijn aanwezigheid op de uitvaart van Gianna kwam in die zin onverwacht. ,,Het was heel fijn en een hele opluchting voor de familie dat de stiefvader er bij kon zijn”, zegt Ophetveld namens de familie. Het is niet duidelijk of de man ontslagen is uit het ziekenhuis. ,,Ik heb begrepen dat hij er met de ambulance was, dus ik ga ervan uit dat hij nog medische zorg nodig heeft.”

De tragische dood van Gianna, scholiere op het Emmacollege in Heerlen, heeft een diepe wond geslagen in de Limburgse gemeenschap. Niemand begrijpt hoe het drama heeft kunnen gebeuren. De man die verantwoordelijk is voor haar dood kan niet meer ondervraagd worden; hij sloeg na het drama de hand aan zichzelf. Daarmee is het politie-onderzoek zo goed als afgesloten. De moeder van Gianna, die het drama wonderwel ook overleefde, heeft intussen wel een verklaring afgelegd. De inhoud daarvan blijft voorlopig geheim. ,,Ze wil mogelijk later haar verhaal doen, maar niet nu”, zegt haar woordvoerder.

Crowdfunding

De ouders van Gianna zijn allebei zelfstandig en kunnen door het drama voorlopig niet aan het werk. Om hen te ondersteunen in deze moeilijke periode zijn twee doneeracties op touw gezet. Die hebben samen meer dan 32.000 euro opgebracht. Hiermee hebben de ouders weer even ‘de ruimte om dit onmogelijke verdriet te doorstaan’, zo valt te lezen bij één van de acties. De moeder van Gianna is op de hoogte van de acties. ,,Ze vindt het fijn dat er aan hen wordt gedacht, maar ze is er nu niet mee bezig. Voor nu gaat alle aandacht uit naar de rouwverwerking”, aldus de woordvoerder.

In januari, op de dag dat Gianna 15 zou worden, staat nog een stille tocht op het programma. Die zal naar verwachting dwars door Brunssum trekken en door honderden, zo niet duizenden, mensen bezocht worden. ,,Er is onwijs veel emotie bij nabestaanden en vrienden”, zegt de woordvoerder. ,,Het is voor iedereen een hele rare en vreemde tijd. Het verdriet en gemis van de familie zijn te groot om in woorden uit te drukken.”

De nabestaanden van Gianna hebben een speciale website opgezet waarop vrienden en collega’s een steunbetuiging kunnen achterlaten. De familie is ‘intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die zij tijdens het leven van Gianna mocht ontvangen’, zo laat ze zelf op de website weten.

