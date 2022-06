Zwaar gehandicapte Henrie moet verhuizen: ‘Het is muisstil op woongroep, je hoort alleen gehuil’

Scholiere Helena (14) overlijdt voor ogen van vriendin­nen: ‘Jouw verlies is te moeilijk voor woorden’

Het dodelijk ongeluk van afgelopen zaterdag in Hengelo is een drama op alle fronten. Voor de ogen van haar vriendinnen raakte de 14-jarige Helena Boyaci uit Hengelo dodelijk verwond. Door een fout in de communicatie kwam bovendien de slachtofferhulp aan getuigen veel te laat op gang.

22 juni