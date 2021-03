Zusjes Vera (13) en Caro (11) hebben een zeer zeldzame ziekte: ‘We hebben de verkeerde loterij gewonnen’

Gerco en Tineke hebben dochtertje met syndroom van Down: ‘Zwaar? Het is genieten met Sanne!’

21 maart Zondag is het Wereld Downsyndroom Dag. Hoewel hun dochter Down heeft, hebben Tineke en Gerco Dorrestijn uit Kamerik weinig met de dag. ,,Het is vaak zo negatief en dat begint al bij de naam ‘down’, terwijl wij juist heel positief zijn. Sanne is zo’n gezellige meid. Daar kun je er wel tien van hebben!”