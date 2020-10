Zusjes doen hartverscheurende oproep: ‘Wie heeft onze hond doodgeschopt?’

Het is een verhaal om koud van te worden. Door een doodschop is de hond van het gezin Offenberg uit Nijverdal er niet meer. Woezel (7) rende in een speelse bui achter een andere hond aan, hapte een keer en kreeg een trap tegen zijn kop van de andere hondeneigenaar. Het dier bleek niet meer te redden. En de dader? Die ging er volgens het baasje van Woezel vandoor.

Wat een fijne herfstwandeling met de hond langs het stut bij het Nijverdalse zwembad Het Ravijn had moeten worden, is zaterdagochtend uitgelopen op een drama. Agnes Offenberg komt er altijd graag met hond Woezel. De meeste honden vinden het geweldig in het bos, want ze mogen er ongestoord loslopen en snuffelen waar ze willen.

„Ik ben er heel vaak te vinden met de hond”, zegt Agnes. „Zaterdagochtend was ik er samen met de buurvrouw en haar hond. Niets aan de hand.” Woezel en de hond van de buren scharrelen goedgeluimd rond, tot er een ander hondje aan komt gerend. „Je weet hoe het dan kan gaan met met honden. Ze ruiken aan elkaar, gaan elkaar achterna.”

Achter elkaar aan rennen

Het hondje trekt de aandacht van Woezel. „Daar ging hij achteraan en hij gromde ook wat. Normaal gesproken doet hij dat nooit, maar niet alle honden liggen elkaar natuurlijk even goed. Hij hapte ook wat, maar hij heeft die andere hond niet geraakt”, legt Agnes uit.

Quote Waarschijn­lijk was Woezel op slag dood, het ging met zo'n kracht. Agnes Offenberg, Baasje

Wat er dan gebeurt, schokt iedereen op het stut. Het baasje van de andere hond, een man, maakt met behoorlijke kracht een schopbeweging naar achter en raakt Woezel vol tegen zijn kop. De hond valt direct op de grond. „Waarschijnlijk was hij op slag dood. Het ging met zo’n kracht”, zegt zijn baasje geëmotioneerd. „We hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren en we zijn naderhand direct naar de Dierenkliniek in Hellendoorn gegaan, maar er was niets meer aan te redden.”

Niet verantwoordelijk

Na de vernietigende trap vraagt Agnes direct aan de man wat hem bezielt. De Nederlands sprekende hondeneigenaar voelt zich echter niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. „Ik wilde natuurlijk nummers uitwisselen en er op z’n minst achter komen waarom dit was gebeurd. Maar hij gaf aan dat hij geen nummer wilde geven en ook dat het zijn schuld niet was. De hond was bovendien toch al dood en hij kon Woezel niet meer redden. Heel naar.” Als Woezels baasje aangeeft dat ze de politie erbij wil halen, neemt de man de benen, vertelt ze.

Om alsnog in contact te komen met de andere hondeneigenaar, hebben de dochters Mees en Roos Offenberg een emotionele oproep op Facebook geplaatst. De oproep wordt inmiddels flink gedeeld. „We proberen alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zo hopen we camerabeelden uit de buurt en van het zwembad te bemachtigen. Maar we hopen natuurlijk dat er zonder gedoe contact op wordt genomen. Als dat vóór maandag niet gebeurt, dan zetten we wat we hebben gevonden ook online.”

Aangifte

Het gezin is van plan om maandag ook aangifte te doen bij de politie. „Hij was met een vrouw, misschien wel zijn partner. Daar hebben we een naam van opgevangen. Dus die geven we ook vrij, als we niets horen.”

De dierenkliniek in Hellendoorn wil om privacyredenen niet op het voorval reageren.

Hond Woezel © Familie Offenberg