Zullen we eerst de mouwen eens opstropen om de tekorten en chaos te verhelpen?

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 380. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Geen boze stukjes schrijven, had ik me voorgenomen. Het helpt namelijk zelden, het is verkeerde energie. Maar laat ik dan zeggen: er moet me even iets van het hart.

Als ik in mijn werkkamer zit en niet toevallig vergader, maar gewoon een beetje zit te tikken, nadenken of wordfeuden, luister ik radio. Nou, luisteren. Radio 4 staat op achtergrondbasis op en soms praat er iemand storend tussendoor met weetjes over componisten en uitvoerenden die ik toch nooit onthouden kan.

Maar goed, in de commercials rond het nieuws hoor ik geregeld een campagne van de rijksoverheid met stemmen, waarbij je enkele seconden nodig hebt om te raden wie dat ook alweer is. Dat is niet de bedoeling neem ik aan, je zou ze waarschijnlijk direct moeten herkennen. Maar het levert een interessant spelletje op: heb ik ze in beeld, voordat ze zelf hun naam zeggen?

Quote Ik ken persoon­lijk één iemand, die twijfelt of hij zich laat vaccineren. Ik ken er honderden, duizenden die erom smeken

Soms haal ik het, soms niet. Erika Terpstra redde ik. Foppe de Haan had ik de eerste keer fout. Bennie Jolink daarentegen binnen twee seconden weer. Enfin, die bekende Nederlanders en nog een paar, zoals de nieuwslezers Noraly Beyer en Eugènie Herlaar (ik herkende direct hun stem, wist hun namen niet), lenen hun stem en foto aan een campagne om de angst voor een vaccinatie weg te nemen. #Ik-stroopmijn-mouwop hebben ze die genoemd. Op foto’s staan ze ook zo afgebeeld. U zult ze inmiddels wel gezien hebben. Lovenswaardig, toch?

Nou, ik vind van niet. Zeg ik heel netjes. Niet nu! Mag die publiekscampagne nog even wachten, alstublieft. Ons grootste probleem is potdorie dezer dagen niet dat we twijfelen of we zo’n vaccinatie willen. Het probleem is dat we te weinig vaccinaties hebben. Ik ken persoonlijk één iemand, die twijfelt of hij zich laat vaccineren. Ik ken er honderden, duizenden die erom smeken. Mijn hele mailbox zit er vol mee en elke dag komen er nieuwe bij. Wachten, wachten, wanneer komt de uitnodiging nou? Wanneer zijn we aan de beurt; waarom zijn die inentinglocaties zo leeg? Ouders die hun kwetsbare kinderen niet ingeënt krijgen. Mantelzorgers die wel een uitnodiging voor vaccinatie krijgen, maar de kwetsbare patiënt die ze verzorgen niet.

We wonen niet in een land waar we met de vaccins moeten leuren, we kampen met ernstige tekorten en chaos in de verdeling. Zullen we eerst de mouwen eens opstropen om dat te verhelpen?

