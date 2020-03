Zóveel meer ziekenhuisopnames... En tóch gloort er hoop, hoe kan dat?

Elke dag hopen we met z’n allen weer dat de cijfers omlaag gaan. Gisteren bijvoorbeeld: ineens weer minder dan honderd meldingen van overleden coronapatiënten en ook minder nieuwe meldingen van mensen die in het ziekenhuis lagen of liggen. Stabiliseert de ellende dan eindelijk?

Maar dan komt er zo’n dag als vandaag overheen met 175 nieuwe sterfgevallen en ineens weer 722 ziekenhuisopnames (215 meer dan gisteren). Een schok. En tóch kan het best zijn dat RIVM-directeur Jaap van Dissel in zijn rapportage aan de Tweede Kamer morgen ook iets voorzichtig positiefs gaat zeggen.

‘Meldingen’

Dat zit ‘m in het woord ‘meldingen’. De dagelijkse update van het RIVM over het afgelopen etmaal is wat is doorgegeven, maar zegt niets over de dag dat iemand werkelijk is overleden of in het ziekenhuis is beland. Met andere woorden: als een ziekenhuis doorgeeft dat iemand is overleden of in het ziekenhuis is opgenomen, komt die melding in de dagcijfers van het RIVM te staan. Maar: de persoon kan best drie dagen eerder zijn overleden of in het ziekenhuis zijn beland. ,,Dat kunnen bijvoorbeeld meldingen zijn van patiënten die allang bekend waren, maar waarvan we pas nu weten dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen’’, zegt Susan van den Hof, hoofd epidemiologie van het RIVM.

De dagelijkse updates van het RIVM zeggen dus lang niet alles en dat zegt de organisatie er zelf ook elke dag bij. De belangrijkste graadmeter voor het RIVM is de grafiek waarin alle mensen die in het ziekenhuis zijn beland ook werkelijk verdeeld zijn over de dagen waarop dat gebeurde.

Oftewel: die 722 meldingen van personen die in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, moesten nog ‘verdeeld’ worden over de ‘afgelopen dagen’, de dagen dat zij werkelijk in het ziekenhuis werden opgenomen. Net zoals het aantal meldingen dat morgen zal binnenkomen ook weer over een aantal dagen terug ‘verdeeld’ moet worden.

Volledig scherm Het RIVM vult het aantal ziekenhuisopames over de verschillende dagen nog elke dag aan. © RIVM

Afvlakking