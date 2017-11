Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

Dat merken ze ook op sg De Keyzer, waar leerlingen met gedrags- en psychiatrische problemen zitten, van kleuters tot en met examenkandidaten havo. Hier komen de laatste jaren meer leerlingen, op latere leeftijd, binnen die zwaardere zorg nodig hebben. De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) op De Keyzer puilt uit. Terwijl de regio Tilburg juist miljoenen euro's moet bezuinigen, omdat er vanuit het verleden relatief veel geld gaat naar kinderen die zorg nodig hebben.



Vreemd, vindt ook de directeur, want de afdeling speciaal onderwijs (voor basisschoolleerlingen) op De Keyzer is de afgelopen jaren wél gekrompen. ,,Je zou dus verwachten dat er minder aanwas is voor het voortgezet onderwijs."



Maar nee, op deze school komen kinderen ouder binnen. Er is nog maar één kleuterklas en één groep 3, maar er zijn wél drie groepen 8. Op de middelbare school van De Keyzer piekt vooral het aantal 14- en 15-jarigen. ,,Het lukt reguliere basisscholen vaak nog wel de kinderen binnenboord te houden, maar dat is op een middelbare school veel lastiger", verklaart Van den Broek. Daar moeten de leerlingen steeds van klaslokaal en docent wisselen, lopen er véél meer scholieren rond en is het chaotischer. Door alle prikkels gaan ze moeilijker gedrag vertonen, ze krijgen bijvoorbeeld een korter lontje of raken in zichzelf gekeerd en gaan slechter presteren.



Op een speciale school gedijen deze leerlingen beter. Daar zijn de groepen vele malen kleiner, is professionele hulp aanwezig, kunnen kinderen die dat nodig hebben even in een rustruimte werken (elk lokaal heeft er eentje), zijn strakke ritmes. ,,We vieren alle feesten, zoals Sinterklaas en carnaval, mee, maar hier gebeurt dat heel anders dan op een gewone school", beschrijft Van den Broek. ,,We hebben een vast programma, zodat de kinderen precies weten dat we eerst gaan verkleden in de klas, dan een spelletje gaan doen en dan - met de kinderen die dat aankunnen - polonaise gaan lopen op de gang."