Zorginstelling Careyn faalde bij geweldsincidenten bejaarden

video Tientallen invallen bij actie tegen synthetische drugs in Zuid-Nederland

17:09 Opsporingsdiensten voeren vandaag in Zuid-Nederland een grote actie uit tegen de productie van synthetische drugs. In tientallen plaatsen in Brabant en Limburg hebben speciale teams van de politie invallen en doorzoekingen gedaan, meldde het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch.