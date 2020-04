Zorgen over droogte: we zijn massaal thuis, het is mooi weer en regen komt er voorlopig ook niet

Waterbedrijf Vitens leverde in de eerste twee weken van deze maand een miljard liter drinkwater meer dan in 2019. En ook in maart werd al een miljard liter meer geleverd ten opzichte van een jaar eerder. Het hoogtepunt lag op de zaterdag voor Pasen, toen er twintig procent meer water werd geleverd dan normaal aan de bijna zes miljoen klanten van Vitens. ,,Dat is voor ons bedrijf een significante stijging", stelt directeur Jelle Hannema. ,,We denken dat het komt doordat veel mensen nu thuiszitten en in de tuin werken. Daar wordt volop gesproeid en gewerkt met bijvoorbeeld hogedrukreinigers.”