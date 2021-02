Zorgen over carnaval: plannen voor illegale feestjes

Meester Jasper vreest het ergste: ‘Straks ene week in de klas en andere week online’

7:04 Leerkracht Jasper Bloemsma is blij dat ‘zijn’ Prinseschool in Enschede maandag weer open mag. Maar: hoe lang gaat dat goed? „Want dat quarantainebeleid dat de minister voorstelt is niet uitvoerbaar”, zegt hij.