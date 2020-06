Zorgen om toekomst Curaçao: ‘Nu toeristen dit zien, komen ze helemaal niet meer’

Het is weer even rustig op Curaçao. Maar dat wil niet zeggen dat de ellende voorbij is. Inwoners maken zich zorgen over de toekomst. ,,Nu toeristen die beelden zien, komen ze helemaal niet meer.”

Ze zal niet zeggen dat er helemaal niks is gebeurd, want ze heeft op televisie de rellen en brandstichtingen voorbij zien komen en ook de krant gelezen. ,,Maar wat wij zelf gezien hebben, is vrij onschuldig”, zegt een Nederlandse uit Willemstad, die niet met haar naam op de site wil (het ligt te gevoelig en de gemeenschap is klein). ,,Er zijn veel brandjes gesticht, vooral op de modi, ongebruikte terreinen waarop allerlei struiken en cactussen groeien. Het is hartstikke droog, dus dat fikt heel snel. En je ziet links en rechts op het asfalt wat zwarte vlekken.”

Enorme impact

De Nederlandse woont sinds 2013 op Curaçao. Ze ziet met lede ogen hoe het coronavirus en de economische crisis huishouden op het eiland. ,,Het toerisme zit aan de grond”, zegt ze. Ze is zelf ook werkzaam in de branche. ,,En dat heeft een enorme impact op het eiland. We kregen voorheen 30.000 tot 40.000 verblijfstoeristen per maand. En elk jaar 700.000 mensen die met een cruiseschip aanmeerden. Nu is de binnenstad leeg en liggen er alleen lokalen op het strand.”

Ze heeft gezien hoe iedereen zó zijn best heeft gedaan om het eiland weer aantrekkelijk te maken. Op 1 juli zou alles weer open gaan. ,,En dan krijg je dit. Ik ben bang dat we weer een heel stuk zijn teruggeschopt.” De demonstraties van vorige week begrijpt ze heel goed. Woensdag gingen mensen de straat op uit protest tegen een gedwongen loonsverlaging van 12,5 procent voor ambtenaren. Het is een van de voorwaarden voor de financiële steun die Nederland heeft toegezegd. ,,Dat doet ontzettend veel pijn, vooral bij de ambtenaren met lagere inkomens, zoals leraren. We zaten al in een krimpende economie. De eilandskas was al leeg. En tot overmaat van ramp gaat ook de geplande overname van de olieraffinaderij niet door. Er is een groep die het echt heel moeilijk heeft. Sommigen hebben al sinds maart geen inkomen meer, letterlijk van de ene op de andere dag. Horeca-eigenaren op het strand hebben heel veel mensen moeten ontslaan. Het is schrijnend. Er worden elke week duizenden voedselpakketten uitgedeeld.”

Unheimisch

Voor de relschoppers heeft ze niet zo veel sympathie. ,,Het zijn makkelijk beïnvloedbare mensen. Niet echt de lichtjes van onze samenleving. Via sociale media worden ze opgeroepen om de boel te ontregelen.” Volgens haar gaat het gewone leven intussen gewoon door. Ze heeft het gevoel dat haar persoonlijke veiligheid niet in het geding is. ,,Onze kinderen gaan gewoon naar het strand en sporten. Maar ’s avonds blijven we in huis. Dan voelt de sfeer wel een beetje unheimisch aan. We hebben geen zin om ergens in verzeild te raken. Gelukkig wordt er veel gepatrouilleerd.”

Ze durft niet te zeggen hoe het nu verder gaat. ,,Het is fijn dat de autoriteiten super-alert zijn. Ik hoop echt dat we het ergste hebben gehad.”

Deelnemers aan het protest tegen de regering in Willemstad. Vorige week was het erg onrustig in de stad.