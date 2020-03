Zorgen om aangeraakte winkelwagens: kan je hierdoor besmet raken?

Een van de extra maatregelen van supermarkten en drogisterijen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is bezoekers verplichten een wagentje of mandje te gebruiken. Maar zijn die mandjes en wagens die door iedereen worden aangeraakt, niet juist een broeinest voor het virus? ‘Ik moest verplicht een winkelwagen pakken terwijl deze niet werd schoongemaakt’, schrijft een bezorgde lezer via e-mail. ‘Dat voelde helemaal verkeerd. Ik heb er iets van gezegd en toen is het helemaal geëscaleerd’, schrijft ze over haar bezoek aan een supermarkt. Ze kreeg te horen dat de winkelwagens om de tien minuten werden schoongemaakt. In andere supermarkten worden ze na ieder gebruik gedesinfecteerd en in weer andere zaken liggen middelen klaar waarmee bezoekers ze zelf kunnen ontsmetten. De werkwijzen van supermarkten verschilt nogal, blijkt uit een rondgang door deze site in de regio Eindhoven.

‘Heel erg klein’

Het roept de vraag op welke werkwijze het meest efficiënt is. En kan je überhaupt besmet raken met Covid-19 via een winkelwagen of winkelmand? Om met die laatste vraag te beginnen: het antwoord is ‘ja’, al is de kans heel erg klein. ,,Van Covid-19 is niet bekend in hoeverre besmetting via oppervlakten een rol speelt. Maar het risico is klein en wordt nog kleiner als je afstand houdt en je handen wast voor en na een bezoek aan de supermarkt", zegt Coen Berends van het RIVM.