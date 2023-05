Zorg blijkt speeltuin voor criminele zzp’ers

ROTTERDAM - De zorg is een lucratieve speeltuin voor criminele zzp’ers. Uit onderzoek blijkt dat mensen zonder diploma’s, maar met een strafblad, als zelfstandig zorgverlener duizenden euro’s per maand binnenharken. Zorg leveren ze niet of nauwelijks, en de pakkans is minimaal.

Ze hebben dure auto’s en dikke stapels cash in de binnenzak, en dat is beslist een ongewoon beeld in de zorg. Maar de afgelopen jaren duiken er steeds vaker zzp’ers op die buitensporig veel geld verdienen in deze sector. Bovendien blijken ze de zorg als dekmantel te gebruiken voor illegale activiteiten. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC) onderzocht dit fenomeen en kwam tot onthutsende bevindingen.

Dekmantel

Het RIEC onderzocht al eerder ondermijnende activiteiten van zorgbureaus en hun bestuurders. Daaruit bleek al dat de zorg niet alleen zeer fraudegevoelig is, maar ook een prima dekmantel voor activiteiten als hennepteelt, witwassen en mensensmokkel. Het RIEC ploos vervolgens de netwerken van een aantal van die criminele zorgorganisaties verder uit en stuitte daarbij op 28 zzp’ers die in de afgelopen tien jaar waren veroordeeld voor strafbare feiten, variërend van fraude en drugshandel tot geweldpleging. Dat belette hen niet om als eenpitter aan de slag te gaan met kwetsbare mensen als verslaafde jongeren, gehandicapten of ouderen.

Handig verdienmodel

Ook voor deze zzp’ers bleek de zorg een handig verdienmodel. Het RIEC-rapport meldt een geval van een man die erin rolde „omdat hij kennissen heeft die ook actief zijn in de zorg en zij aangeven hiermee goed te verdienen. Deze persoon had hiervoor een bijstandsuitkering en rijdt nu in een dure leasewagen.”

Een andere jonge zzp’er verklaarde tegenover de politie dat hij 8000 euro netto per maand verdiende in de zorg, „een stuk meer dan de politieagent die hem aanhoudt.”

Patserig gedrag

Volgens het rapport ergeren bonafide en hardwerkende zzp’ers zich bont en blauw aan dit patserige gedrag.

Veel goed opgeleid en betrouwbaar zorgpersoneel koos er de afgelopen jaren voor om als zelfstandige aan de slag te gaan om verlost te zijn van regeldruk en onregelmatige diensten. En door de personeelstekorten in de zorg is er veel vraag naar hun diensten. Maar daar maken dus ook criminelen handig gebruik van. Ze zijn in veel gevallen niet of onvoldoende geschoold en leveren dus geen, of kwalitatief slechte, zorg. Maar ze declareren wel bovengemiddeld veel uren.

Rijbewijs ‘verloren’

Opmerkelijk is ook dat de onderzochte criminele zzp’ers bovengemiddeld vaak hun rijbewijs ‘verliezen’. Van de 28 hebben er 13 gezamenlijk 32 keer aangifte gedaan van een verloren rijbewijs. Dat wijst volgens het RIEC op identiteitsfraude: met de dubbele rijbewijzen kunnen vervolgens anderen onder hun naam diensten draaien.

Altijd een alibi

De zorg blijkt ook een prima dekmantel voor andere criminele activiteiten. Het rapport maakt melding van zzp’ers die bijvoorbeeld in de jeugdzorg drugs dealen aan hun cliënten, of die in de ouderenzorg woningen screenen op zoek naar kostbaarheden. Bovendien geeft het werk ook een alibi om op rare tijden op ongebruikelijke plaatsen, ver van hun woonadres, aanwezig te zijn.

Kinderlijk eenvoudig

Het RIEC constateert dat het erg makkelijk is om als criminele zzp’er aan de slag te gaan. Wie zich als zelfstandig zorgverlener inschrijft bij de Kamer van Koophandel hoeft geen diploma’s te laten zien.

Daar vraagt een toekomstige opdrachtverlener wel om, maar volgens het RIEC blijkt het ‘kinderlijk eenvoudig’ om aan een vervalst diploma of een vervalste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te komen: het aantal fraudemeldingen op dit punt is het afgelopen jaar verdubbeld. Er zijn zelfs malafide uitzendbureaus voor zorgpersoneel die zelf de valse papieren leveren.

Moeilijk aan te pakken

Volgens burgemeester René Verhulst van Ede, woordvoerder op dit thema namens het RIEC, is aanpak van criminele zzp’ers ontzettend lastig: „Er is nauwelijks opsporingscapaciteit beschikbaar en ze gaan geraffineerd te werk. Hun slachtoffers zijn kwetsbare mensen, die niet snel iets durven zeggen, die soms niet eens in de gaten hebben dat er iets niet in de haak is. De zorginstellingen die gebruik maken van deze zzp’ers zijn vaak al blij dat ze iemand kunnen vinden om de bezetting rond te krijgen, die zijn ook niet in de positie om uitgebreid onderzoek naar iemands achtergrond te doen. En als een malafide zzp’er wel wordt betrapt, gaat hij heel simpel ergens anders weer aan de slag: vanwege de privacywetgeving mogen gemeenten, verzekeraars en zorginstanties toch geen gegevens uitwisselen.”

Vrije markt zit in de weg

Verhulst zou graag zien dat opdrachtgevers in de toekomst alleen nog maar met erkende aanbieders werken, die alle medewerkers uitgebreid screenen. „Maar op dit moment zit de vrije markt ons daarbij in de weg, je mag nauwelijks barrières opwerpen. Dat weten die criminelen ook en daar maken ze handig gebruik van.”

Volledig scherm © RIKKERT HARINK Verhulst hoopt dat de nieuwe wet Bevorderen Samenwerking en Rechtmatige Zorg daarvoor een oplossing biedt: het wetsvoorstel omvat ook een waarschuwingsregister voor malafide zorgondernemers. Het wetsvoorstel ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.