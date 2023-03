Zoon vermeende Apache-schutter: ‘Het voelt meer als ontvoering dan arrestatie’

Hoe ver kan politieme­de­wer­ker (in vrije tijd) gaan? ‘Ontslag onontkoom­baar’ na Parijsrel

Hangt de zes geschorste medewerkers van politie-eenheid Oost-Nederland strafontslag boven het hoofd vanwege racistische taal in een filmpje dat via Twitter is verspreid? Het zou maar zo kunnen.