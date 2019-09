Zoon Halsema niet vervolgd voor wapenbezit

Plasman zegt dat hij zeer onlangs een zogeheten ballistisch rapport van een wapendeskundige van justitie heeft ontvangen. Daaruit blijkt dat het wapen een zogenoemd gas/alarmrevolver is. ,,Inwendig is in de loop een zogenoemde sper aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten”, aldus Plasman. Toen zijn cliënt was opgepakt, is het wapen op het zogeheten bevel inverzekeringstelling omschreven als ‘alarmpistool etc’ en als ‘alarmrevolver’ in beslag genomen.



Overtreding van de Wet Wapens en Munitie is het enige strafbare feit dat aan de orde is, zegt Plasman. ,,Van braak, laat staan inbraak, of diefstal is volgens het OM niets gebleken.”