Zoon gebruikte hamer en zaag om ouders in Gelderse Hengelo om het leven te brengen

De 27-jarige zoon, die ervan wordt verdacht zijn beide ouders om het leven te hebben gebracht, was bij de zitting aanwezig. Hij zou bij zijn daad een hamer en een zaag hebben gebruikt. De zoon gaf tijdens de zitting aan dat hij op dat moment niet toerekeningsvatbaar was. ,,Dat weet ik.” Er komt een onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar de psychische toestand van de verdachte. Zijn advocaat geeft aan dat dat onderzoek belangrijk is voor het vervolg van de zaak. Hij heeft tevergeefs een treinspoor gezocht, omdat hij het leven niet meer ziet zitten

Spoedeisende hulp

De zoon had zich die maandagochtend rond 6.00 uur gemeld op de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij lijkt in een soort shock en zit onder het bloed. Ook heeft hij zich verwond met een steekwapen. Tegen de politie zegt hij: ,,Jullie wisten dit. Jullie konden dit zien aankomen.”



De verdachte werd aan zijn wond behandeld in het Slingeland en aangehouden. Zijn ouders werden op de bovenverdieping van hun woning aan de Julianalaan in Hengelo, zo’n 10 kilometer verderop, levenloos aangetroffen door de politie. De benedenverdieping was besmeurd met bloed.



De zoon had depressieve klachten. Er zouden meerdere pogingen zijn ondernomen om hem op te nemen. Volgens mensen uit de omgeving van het gezin zou Ab zijn vrouw liever niet alleen laten bij zijn zoon. Het familiedrama werd vanochtend in een pro forma-zitting behandeld door de rechter in Arnhem.



De zaak wordt 23 juni inhoudelijk behandeld.