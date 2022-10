Zonsverduistering voorbij: dit zijn de foto's

Bijna 50.000 euro voor familie van omgekomen Hebe: waarom zijn dit soort acties zo succesvol?

Met 48.917 euro op de teller is zondag de inzamelingsactie voor de familie van Hebe afgesloten. Het is niet de eerste actie na een hartverscheurende gebeurtenis. Waarom geven we toch zo massaal? Is dat om persoonlijk leed te verzachten?

23 oktober