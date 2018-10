Zonovergoten en 25 graden: record is in zicht (en dit is pas het begin)

De warmste 6 oktober ooit gemeten was in 1961, toen het kwik bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in De Bilt 23,4 graden aantikte. Op de tweede plek staat 1921 toen het 23,1 graden werd.



Vanmiddag geven de thermometers in De Bilt naar verwachting 21,4 graden aan, maar het kan makkelijk warmer worden als de zon flink schijnt. ,,Het is in ieder geval lang geleden dat het op 6 oktober zo warm was'', zegt Luijting. ,,De meest recente uitschieter was 20,2 graden in 2001.''



De mogelijk historische dag begon op meerdere plaatsen mistig en koel: rond acht uur was het in het noordoosten van het land slechts vijf graden. In het zuidwesten kwam de temperatuur zo'n zes graden hoger uit. Vanmiddag stijgt het kwik snel, bijvoorbeeld in Limburg tot wel 25 graden.