Zonovergoten dagen zorgen voor een warme ‘zomerstart’

In de eerste tien dagen van juni, de meteorologische start van de zomer, scheen de zon gemiddeld 108,8 uur in heel het land. Een plek in de top 10 is dat niet, weet Janssen, maar het is wel de zonnigste zomerstart sinds 1997, toen Nederland 110,1 uur zonuren telde. Recordhouder is 1939 met 131,7 zonuren. In De Bilt deed de zon nog even iets meer z’n best, daar was er 118,2 uur sprake van zonneschijn in de eerste tien dagen van juni. Lokaal goed voor een tweede plek in de top 10 ‘zonnigste zomerstarts’, achter die van 1939.