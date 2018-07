Zonnepanelen op je dak? Dat is lekker harken!

Afgelopen maand, in mei én in februari liet de zon zich aanzienlijk meer zien dan normaal. ,,Het aantal zonuren lag in de eerste helft van 2018 bijna zestien procent hoger dan het langjarige gemiddelde'', zegt Ronald Sutmuller van energiebedrijf Essent, dat de opbrengstcijfers vandaag publiceert. ,,Ook de instraling, die de beste indicator geeft voor de opbrengst van zonnepanelen, was hoger.''



Een gemiddeld huishouden met zonnepanelen op het dak heeft daardoor dit jaar al 281 euro bespaard op zijn energierekening; 32 euro meer dan gemiddeld.

Afgelopen dagen zag Edwin Mermans uit Tilburg zijn elektriciteitsmeter teruglopen. Hij heeft twaalf panelen op het dak van zijn hoekhuis in Tilburg liggen. Afgelopen weken keek hij extra vaak op de app van zijn leverancier. ,,Op dagen als vandaag is de opbrengst van mijn panelen hoger dan mijn energieverbruik. Dat is natuurlijk erg leuk om te zien.''