Zonder die ene aantekening van hun zoon was Jos Brech misschien wel nooit gepakt

Nicky Verstappen Blijft Brech stil over zijn dna op Nicky Verstappen? 'Zwijgrecht staat onder druk'

20 september Jos Brech zwijgt al jaren over zijn dna op het lichaam en de kleding van Nicky Verstappen. Maar dat is een gewaagde stilte, het zwijgrecht staat zwaar onder druk. Over een week is de rechtszaak.