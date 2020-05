‘Zonder biomassa veel meer wind- en zonne-energie nodig’

Het gebruik van biomassa heeft lang niet alleen maar voordelen. Het verlies van biodiversiteit en schaarse landbouwgrond door gebruik van biomassa is ‘een reëel risico’, schrijven de onderzoekers. Biomassa is dan ook onderwerp van discussie, zowel in de wetenschap als in de maatschappij. Vooral de verbranding van hout en ander biologisch materiaal om energie op te wekken roept veel weerstand op.



Ook zijn er discussies over vermeende misstanden in de houtpelletindustrie - zoals het kappen van natuurlijk bos en het ‘pelletiseren’ van hele bomen - en over de vraag in hoeverre de toepassing van houtpellets voor warmte en elektriciteit slecht is voor onder meer de luchtkwaliteit. Die discussies worden steeds feller, ook op internationaal niveau. Als er misstanden plaatsvinden, moeten die worden bestreden, zeggen de onderzoekers, aangezien ze schadelijk zijn voor het imago voor de gehele houtpelletindustrie.