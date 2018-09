Zondag wordt nat en koud: temperatuur zakt naar 11 graden

Paraplu bij de hand? Zondag belooft een kletsnatte dag te worden. Volgens weeronline valt het tijdens de vroege uren nog mee, maar in de loop van de ochtend trekt een regengebied vanuit het westen het land in en gaat het langdurig regenen.

Morgenmiddag is het vooral in het midden en zuiden kletsnat met langdurige regenval. Af en toe kan het flink plenzen en is zelfs kans op een klap onweer. In het noorden valt het mee met de nattigheid en blijft het bij lichte regen. In het uiterste noorden kan het zelfs droog blijven. Wel is het overal bewolkt. Bovendien is het ronduit fris met temperaturen die in de regen niet hoger uitkomen dan 11 graden. In het noorden wordt het 14 graden.

Wind trekt aan

In de loop van de middag draait de wind naar het noorden tot noordwesten en trekt flink aan. Het waait matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig in de kustgebieden. De totale neerslagsommen komen uit op circa 5 mm in het noorden, 10-20 mm in het midden en 20-30 mm in het zuiden. Lokaal kan nog wat meer vallen.

Morgenavond trekt de meeste neerslag naar het oosten weg. Geheel droog wordt het niet, want vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Tussendoor klaart het op. De wind trekt flink aan en aan de kust is bij buien kans op zware windstoten van 80 km/uur.