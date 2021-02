Zondag in hele land code rood door slecht weer, kou en ijsduinen

Coronavirus LIVE | Ziekenhui­zen besparen 1400 doses vaccin bij inenten acute zorg, ‘Kind met snotneus blijft thuis’

13:00 Onderwijsminister Slob neemt het OMT-advies inzake scholieren met mogelijke coronaklachten over. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud blijven daarin thuis bij een loopneus, verkoudheid, niezen of keelpijn. Ouders wordt geadviseerd hun kinderen in dat geval te laten testen. Wordt er niet getest, dan mogen ze pas weer naar school als er 24 uur lang geen meer klachten zijn. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.