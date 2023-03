Zon zorgt voor duurzaam jaar: Nederland wekte vorig jaar veel meer hernieuwbare energie op

Nederland profiteert flink van het enorme aantal nieuwe zonnepanelen bij bewoners en bedrijven. De hoeveelheid zonne-energie in ons land verdubbelde in 2022 ten opzichte van het jaar ervoor, mede met dank aan een recordaantal uur dat de zon scheen. De totale hoeveelheid hernieuwbare energie steeg met 20 procent.

Daar komt bij dat een stuk minder energie op een niet-duurzame manier werd opgewekt, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aandeel fossiele brandstoffen daalde met 11 procent. In totaal was 40 procent van de elektriciteit die hier werd geproduceerd hernieuwbaar, dus afkomstig van onder meer de zon, wind, biomassa of waterkracht. Het gaat in totaal om 47 miljard kilowattuur.

Hoeveel stroom opgewekt kan worden uit hernieuwbare bronnen, is sterk afhankelijk van het weer. Zo merkten ze in Duitsland dat er in 2021 minder energie kwam uit zon en wind, omdat die er simpelweg minder waren. Waar in 2020 nog 45,3 procent uit hernieuwbare bronnen kwam, daalde dat een jaar later tot 41 procent. En dan werd het lage aantal zonuren nog gecompenseerd door de aanleg van miljoenen nieuwe zonnepanelen.

Record aantal uur zon

In 2022 hadden Nederlandse elektriciteitsbedrijven daarover niets te klagen. De zon scheen meer dan ooit: voor het eerst meer dan 2200 uur. Het aantal zonnepanelen in ons land stijgt daarbij ook nog eens hard. In 2021 waren het er zo'n 48 miljoen, en naar verwachting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn daar vorig jaar zo'n 10 miljoen panelen bijgekomen. Precieze cijfers daarover worden nog berekend. Eén op de vier huishoudens heeft inmiddels eigen zonnestroom, waarmee we naar verhouding de meeste zonnepanelen van Europa hebben. Wereldwijd heeft alleen Australië er meer.

Er werden vorig jaar in ons land ook meer windmolens neergezet, waardoor het aandeel windenergie met 17 procent steeg. De hoeveelheid stroom uit biomassa - ook gezien als hernieuwbare energie - daalde van ongeveer 10 procent in 2021 naar zo'n 9 procent vorig jaar.

Nog een mijlpaal: er kwam net zoveel energie uit aardgas als uit hernieuwbare bronnen. Dat is voor het eerst. Met name door de hoge gasprijs en de oorlog in Oekraïne daalde het aardgasgebruik voor het maken van elektriciteit met 16 procent.