‘Zon maakt komend weekend overuren’

De ene voorjaarsachtige periode is nog maar net voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Komend weekend maakt de zon overuren en kan het in het zuiden van het land lokaal ruim 15 graden worden. ,,Dat is bijna 10 graden zachter dan normaal”, aldus Weeronline .

Volgens het weerbureau slinkt de kans dat het nog even winter wordt met de dag. De komende dagen is er sprake van wolkenvelden met tussendoor ruimte voor de zon. Het voorjaarsachtige weer bereikt in het weekend het hoogtepunt. Op zaterdag stijgt het kwik naar 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden, lokaal mogelijk zelfs 16 graden. Zondag is er nog meer zon dan op zaterdag.

Het hele weekend verloopt naar verwachting droog. ,,Omdat er weinig wind staat, is het heerlijk om buiten te zijn”, aldus Weeronline. Dat beaamt ook meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza: ,,Als je in het zonnetje zit is het echt fantastisch weer. Maar het is ook prima weer om wat te ondernemen, zoals lekker fietsen of wandelen.”

Het lenteweer hebben we te danken aan een nieuw hogedrukgebied dat zich met onze omgeving bemoeit. ,,Het weer van komend weekeinde is vergelijkbaar met afgelopen weekend, toen was het ook heerlijk. Qua temperatuur wordt het nu wel iet minder zacht. Afgelopen weekend was het echt 17 graden en in Limburg zelfs 18 graden. Komend weekend gaat een goede 15 graden wel prima lukken", aldus Klaassen.

Er kan wel een behoorlijk temperatuurverschil zitten tussen het noorden en zuiden van het land. Klaassen: ,,Dat was afgelopen weekeinde ook, 17 graden is het noorden van het land nooit geworden. De temperatuur in het uiterste noorden of op de wadden zal ook komend weekeinde niet de 15 graden halen.”

De nachten worden iets kouder. Het kan zelfs een graadje gaan vriezen in de nacht van zaterdag of zondag. ,,Daardoor kan het in de vroege ochtend fris zijn.”

Het blijft lenteweer

Na het weekend wordt het een paar graden minder zacht, maar is het met 10 tot 12 graden nog steeds veel zachter dan normaal. ,,Het weer blijft er goed uitzien", aldus Klaassen. ,,Het hogedrukgebied blijft ons weerbeeld bepalen, ook na het weekeinde. Dan zien we wel af en toe wolkenvelden voorbij schuiven, maar dat neemt niet weg dat het maandag, dinsdag en woensdag ook nog mooi is. Er valt geen neerslag en de wind blijft ook zwak tot maandag.”