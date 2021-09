Zomerse temperaturen op komst, maar lange nazomer zit er niet in

70 jaar in Nederland Rutte spreekt bij histori­sche herdenking over kille ontvangst Molukkers: hoop op excuses

2 september Demissionair minister-president Mark Rutte spreekt volgende maand de Molukse gemeenschap toe over hun kille ontvangst zeventig jaar geleden en hun verblijf in Nederland. Hij is op 7 oktober in Rotterdam bij een landelijke herdenking, op de kade waar de meeste schepen met Molukkers in het voorjaar van 1951 aanmeerden. De gemeenschap hoopt dat Rutte hun leed erkent en excuses aanbiedt.