Zomerse piek op komst: woensdag bijna 30 graden

Later vandaag en morgen is de kans groot dat de zon nog even zal doorbreken als het wolkendek openbreekt. ,,Vandaag in het zuiden, morgen op steeds meer plekken”, aldus Klaasen, die denkt dat het nog wel even zomers blijft. ,,Maar het wordt wel onstabieler", waarschuwt hij. ,,Daardoor neemt de kans op onweer en buien toe. Plaatselijk kan dat echt wel weer tot problemen leiden.”



Zo liepen afgelopen twee weken heel wat kelders onder en kwamen wegen blank te staan. Ook gaf het KNMI drie dagen op een rij code oranje af, vanwege het noodweer. ,,Voor veel mensen was het afgelopen week niet al te prettig weer. Het was namelijk ook erg vochtig, wat het benauwd maakte en waardoor het 's nachts amper koel werd”, vertelt weerman Ben Lankamp. ,,Sinds afgelopen weekend is het overdag veel minder warm en de luchtvochtigheid is ook gedaald. We kunnen dus even bijkomen en het huis goed luchten, zodat alle warmte eruit kan.”



Mei ging de boeken in als de warmste meimaand in ruim driehonderd jaar. ,,Normaal is in juni een kleine 20 graden normaal. Daar zitten we nu nog constant boven”, stelt Klaassen. Volgens hem zegt dit nog niets over de rest van de zomer.