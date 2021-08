Zomerse opleving later deze week

VideoVandaag en morgen vallen er nog wat buien, maar later in de week wordt het dan echt even zomers. Met zon én temperaturen rond de 25 graden. Maar lang zal dat vermoedelijk niet duren.

Woensdag is de eerste dag waarop nauwelijks een bui zal vallen en de zon zich vaker laat zien. Het wordt 21 graden op de Wadden en vlak langs de westkust, 23 graden in de Randstad en 24 of 25 graden in Brabant, Gelderland en Limburg. Donderdag mag met recht een zomerse dag worden genoemd, met landinwaarts maxima van 25 tot 27 graden. In de kustgebieden wordt het 23 tot 25 graden. Er is een mix van wolken en zon. ,,Het voelt waarschijnlijk warmer aan, want er staat nauwelijks wind", zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Ook vrijdag belooft een droge dag te worden met wolken en zon. Met maxima van 22 graden aan zee tot ruim 25 in het oosten is het heel aardig zomerweer.

Maar daarna kan het helaas al gedaan zijn met de droge dagen. ,,Het is onzeker, het ligt aan nieuwe depressies uit de kant van Groot-Brittannië. Als dat het hogedrukgebied, dat ons deze week rustig weer geeft, wegdrukt dan brengt dat buien met zich mee", zegt Van Bernebeek. Dat zou betekenen dat in het weekend de neerslagkans wat toeneemt ‘al zal het niet kletsnat worden en blijven de droge periodes overheersen’. De temperatuur zakt iets. Waarschijnlijk komt de middagtemperatuur op de meeste plaatsen uit tussen 21 en 24 graden. ,,Na het weekend lijkt de kans groot dat we terugkeren naar het wisselvallige weer dat we nu hebben, met zo nu en dan buien.”

Volledig scherm Zomerse drukte aan het water bij de Oesterdam eerder deze zomer. © Pix4Profs/Tonny Presser

Hollandse zomer

Heel slecht is deze zomer overigens niet. ,,De neerslag is wel bovengemiddeld”, zegt Van Bernebeek. ,,Maar dit is absoluut een Hollandse zomer met zelfs nog temperaturen die iets hoger zijn dan gemiddeld. Dat komt overigens door de warme junimaand, de eerste dagen van augustus zijn wel kouder dan normaal.” Bovendien zal de beleving van deze zomer voor iedereen anders zijn, want weersomstandigheden verschillen sterk van plek tot plek: de buien zijn soms heel lokaal. Sommige regenmeters hebben al een totaalsom van circa 50 millimeter opgevangen in de eerste week van augustus.

We zijn misschien wat te gewend geraakt aan de afgelopen drie zomers, die buitengewoon warm en droog verliepen, denkt de meteoroloog. ,,De norm is toch wel een beetje opgeschoven, gevoelsmatig. Maar als het wisselvallige aanhoudt, dan zit de zomer gewoon rond wat het hoort te zijn", zegt Van Bernebeek. ,,In 2014, 2016 en 2017 hadden we ook heel wisselvallige zomers. Je ziet dat als zo'n zomer zo van start gaat, het vaak ook wel zo blijft.”

Volledig scherm Een regenmeter.