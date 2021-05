Zolderkamerwetenschappers hebben veel te lang óók een stem gekregen in reguliere media en talkshows

Voorwoord Boekenweek Özcan Akyol werd bij eigen show geweigerd door beveiliger: ‘Surrealis­tisch’

30 april De Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in Amsterdam in gesprek met elkaar. Vandaag is het de beurt aan Özcan Akyol en Gerda Blees.