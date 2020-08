Zoektocht naar vermiste tiener bij strand Monster hervat

Omstreden brandbrief over 1,5 meter verbaast Patiënten­fe­de­ra­tie: ‘Erg zwart-wit’

31 juli Patiëntenfederatie Nederland is het totaal niet eens met de brandbrief waarin medewerkers uit de hulpverlening het kabinet oproepen om een einde te maken aan de 1,5 metersamenleving. ,,Wij herkennen dit beeld niet. Dit is wel erg zwart-wit”, laat woordvoerder Thom Meens in een korte reactie weten.