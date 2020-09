Zoektocht naar vermiste Piet en Hans voorbij: metalen voorwerp blijkt geen auto maar zware balk

De zoektocht naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens is vanavond afgesloten, zonder het gewenste resultaat. Het metalen voorwerp dat de politie in De Brink in Liessel had gedetecteerd, bleek een zware metalen balk.

Na een eerste teleurstelling vorige week woensdag (deels opgerolde staalkabel) volgde donderdagavond dus een tweede deceptie voor de nabestaanden. De zoektocht kwam er mede dankzij het werk van privé-rechercheur Judith Houben.

Zij vond namens de nabestaanden belangrijke informatie en stuurde dat door naar de politie. Zij vindt het jammer dat de auto niet is gevonden. ,,Je hoopt op een oplossing en nu is er niets. Het scenario van De Brink staat nog steeds met stip bovenaan, alle pijlen wijzen die kant op. Wisten we het maar zeker.”

Of haar werk er nu op zit is nog even de vraag. Hierover wil ze nog overleggen met Jan Hölskens, broer van de vermiste Piet. ,,Het is nu vooral van belang dat mensen de petitie (moord mag niet verjaren, red.) tekenen.”

Opruimen

De politie is vrijdagochtend vroeg nog wel op De Brink aanwezig, maar dan om het opruimen van de spullen. Het zoekwerk is voorbij. Hiermee komt een einde aan zeven dagen zoeken in de zandwinningsplas.

De eerste locatie in het water van De Brink is snel in beeld en de voorbereidingen voor de duikers verlopen op dat moment nog voorspoedig. Op dag twee blijkt echter dat het gevonden metalen voorwerp geen auto is, maar een deels opgerolde staalkabel die vroeger aan een ponton vast zat.

Hierop verlegt de politie en de firma Baars-Cipro de aandacht naar de tweede en laatst overgebleven interessante zoekplek, een stuk verderop in de zandwinningsplas.

Antwoord

Inmiddels een week geleden wordt daar het eerste zand weggehaald, maar in de dagen erna verloopt de zoekactie steeds moeizamer. Er kan niet genoeg zand weggehaald worden door de twee duikers die ieder uren achter elkaar doorwerken.

Daarop besluit de politie om deze week drie extra zoekdagen toe te voegen ‘omdat de familie een antwoord verdient’. Opnieuw echter zonder resultaat.