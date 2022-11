Zoektocht naar Silvana Heber (36) richt zich op bossen bij Veldhoven, nog geen lichaam gevonden

Er is een groot stuk grond rond de onderzoeksplek afgezet, om sporen zoveel mogelijk intact te laten. Rond het met zwarte schermen afgezette deel zorgt de brandweer met grote lampen voor licht. De politie gaat mogelijk nog enkele uren door met het onderzoek in het bos. Hoelang kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Silvana's ex-vriend uit Hoogeloon zit nu drie dagen vast. Inmiddels is de verdenking opgeschaald van betrokkenheid bij de verdwijning van Silvana, naar moord. Ze is sinds zaterdagochtend vermist en zondag begon de eerste grootschalige zoekactie.

Mishandeling

Haar ex is een voormalig professioneel vechtsporter met een gewelddadig verleden. De 41-jarige verdachte woonde samen met Heber in een huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. Een andere vrouw met wie hij op hetzelfde adres samenwoonde, werd volgens bronnen door hem mishandeld. Silvana zou onlangs de relatie met hem hebben verbroken. Niemand kon vertellen of Silvana ook mishandeld werd door B., maar zij liet sommigen wel weten het erg zwaar te hebben in de relatie.