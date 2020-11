Zoeken naar sporen in huis van vermoorde Miranda Zitman; zijn het bloedspetters of gewoon vlekken?

Gevaarlij­ke exotische muggen gevonden in twaalf Nederland­se gemeenten

19 november Dit jaar zijn in tien Nederlandse gemeenten tijgermuggen en op twee plaatsen gelekoortsmuggen gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De tijgermuggen werden gezien in Lansingerland, Westland, Montfoort, Lelystad, Emmeloord, Assen, Breda, Bladel, Sittard en Valkenburg. De gelekoortsmuggen in Haarlemmermeer (Schiphol) en in Moerdijk.