Zoekactie naar vermiste Anja Schaap in water Katwijk na nieuwe informatie

De politie maakt melding van de nieuwe actie via Twitter. Er wordt bij het zoeken samengewerkt met de brandweer en het Landelijk Team Onderwater Zoekingen.



Eerder was al duidelijk dat Anja Schaap die woensdag na 01.00 uur café In Den Blauwen Bock in Katwijk had verlaten. Ze zou lopend naar huis zijn gegaan, maar kwam nooit thuis aan. Wat er na haar vertrek is gebeurd, is onduidelijk. Toch weet de politie nu dat ze nog om 3.45 uur zou zijn gezien op de Kanaaldijk. Vandaar dat daar nu in het water wordt gezocht.