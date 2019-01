Zoekactie naar gekapseisde roeiboot gestaakt

Volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was er rond 22:30 uur geen reden om verder te zoeken. ,,We hebben op verschillende plekken waar iets zou kunnen liggen gezocht met behulp van sonar en we hebben niets aangetroffen. We hebben geen reden om verder te zoeken naar iets wat er waarschijnlijk niet is,” liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.



Enkele leden van Wageningse roeiclub VADA sloegen zondag rond 17.00 uur alarm nadat ze een boot zagen omslaan. Volgens de woordvoerder betrof het een ,,serieuze melding''.



Rijkswaterstaat speurde daarop urenlang met een sonarboot en de hulpdiensten naar mogelijke drenkelingen. Duikers hebben ook enige tijd geholpen met zoeken maar die staakten hun actie eerder vanwege de kou.

Quote Leden vertelden me dat ze dachten dat er een boot was omgeslagen Henk Blaauw, roeivereniging VADA

Verkeerd gezien?

De vraag is of de leden van VADA het goed hebben gezien: de veiligheidsregio heeft geen enkele meldingen over vermisten gekregen. Ook mist de plaatselijke roeivereniging geen boot, aldus de woordvoerder.



Voorzitter Henk Blaauw van watersportvereniging VADA was één van degenen die alarm sloegen. En hij hoopt maar één ding: dat ze het verkeerd gezien hebben.



Blaauw was bij toeval in de kantine van VADA omdat hij zijn boot wilde controleren vanwege de kou. ,,Toen dacht ik: ik ga gelijk even een biertje halen.’’ Rond vijven zat hij aan de bar, toen enkele mede-leden van de vereniging wel erg star naar buiten staarden. ,,Ze zeiden: volgens ons is er een boot omgeslagen’’, verhaalt hij.



112 gebeld