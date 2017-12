Zoekactie in natuurgebied naar vermiste dove Abdullah (15)

Een groep burgers heeft samen met de politie een tuinhuizencomplex in de Broekpolder, langs de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis, afgezocht. Dit heeft niets opgeleverd. De politie laat weten non-stop met het onderzoek bezig te zijn.



Gisteren is door de politie, familie van Abdullah en vrienden van de familie ook al op verschillende locaties naar de tiener gezocht. Op volkstuincomplex Thurlede in het Schiedamse Beatrixpark werden tuinhuisjes gecontroleerd. Abdullah zou zaterdag in de buurt van het Franciscus Gasthuis zijn gezien, maar ook werd gemeld dat hij in Zoetermeer zou zijn.



Familie van Abdullah roept iedereen in de omgeving op in schuren en kelders te kijken. De jongen, die communiceert door middel van gebarentaal, liep weg zonder jas. Vanwege zijn autisme heeft hij dringend medicijnen nodig.



Abdullah verdween vrijdagavond vanaf zijn woonadres: de Obrechtstraat in de wijk Groenoord. Zijn moeder dacht dat hij op zijn kamer zat en sloeg alarm toen hij weg bleek te zijn.