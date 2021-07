Zo ziet Paleis Het Loo eruit na jarenlange verbouwing: 'We laten zien hoe het echt was’

update Vakantie­druk­te op wegen naar zuiden: op hoogtepunt 1000 kilometer file in Frankrijk

24 juli Op diverse Europese snelwegen staan vandaag de eerste lange vakantiefiles, vooral van noord naar zuid. In Frankrijk was de grootste drukte. Hier stond op het hoogtepunt in totaal zo’n 1000 kilometer file, zegt een woordvoerder van de ANWB.