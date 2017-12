Zo ziet ontruiming laatste veld Fort Oranje er uit: 'Schaamteloos'

Ammoniaklek Chemelot dicht

10:05 Industrieterrein Chemelot heeft vanochtend rond 7.30 uur groot alarm geslagen na een lekkage. Daarbij is een onbekende hoeveelheid ammoniak vrijgekomen in een fabriek die grondstoffen maakt voor onder meer de productie van nylon. Het lek is inmiddels dicht.