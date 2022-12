Zo ziet armoede in Nederland eruit: ‘Kinderen op matrassen uit het grofvuil, dat horen we vaak’

Almelose kruisboog­schut­ter krijgt geen cel, alleen tbs voor dubbele doodslag

Kenzo K. is schuldig aan de gewelddadige dood van Zonund Kardanakyan en Maral Dermovsesian en het met een kruisboog beschieten van hulpverleners in Almelo. Volgens de Almelose rechtbank is de 30-jarige man volledig ontoerekeningsvatbaar en veroordeelt hem tot tbs met dwangverpleging.

23 december