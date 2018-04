Zo smerig is het drugslab waar jouw partypilletje gemaakt wordt

De chemische lucht aan de Veilingweg in Zaltbommel is niet te harden. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Chemisch specialisten lopen af en aan met buisjes en maken aantekeningen. Hoeveel grondstoffen voor synthetische drugs hier exact liggen, is nog niet bekend. Alleen de inventarisatie zal nog uren in beslag nemen. Toch mag het deze krant al een kijkje op het bedrijfsperceel nemen. Zodat we met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe groot maar vooral ook hoe smerig dit drugslab is. ,,Mensen moeten dit ook meer eens zien", stelt een van de rechercheurs ter plaatse. ,,Misschien dat ze dan iets beter nadenken voordat ze in het weekend een pilletje in hun mond stoppen."