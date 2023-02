Zo reageert Den Bosch op een bananenpak: ‘De import is weer binnen’

Zorgmede­wer­kers met long covid eisen compensa­tie: ‘Aan de buitenkant zie je niks, maar ik ben zoveel kwijt’

Longcovidpatiënten die in 2020 besmet raakten, nog steeds ziek zijn en daardoor hun baan kwijtraakten, moeten financieel gecompenseerd worden door de staat. Dat eisen vakbonden FNV en CNV, die vrijdag in de rechtbank tegenover de Nederlandse staat staan. „Sommige mensen zijn aangewezen op de voedselbank of hebben hun huis moeten verkopen.”