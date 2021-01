Zo krijg je die ijsvogel scherp: goede verrekijker is kostbaar precisiewerk

Van gewone verrekijkers tot Duitse luchtafweerkijkers uit de Tweede Wereldoorlog, Wim de Boer van De Kijkerspecialist uit Wormer repareert ze allemaal. |In de dertig jaar dat hij dit werk doet, heeft hij het stoffige imago van de verrekijker langzaam zien verdwijnen. ,,Met een verrekijker de natuur in was iets voor geitenwollensokkentypes, maar dat is niet meer zo. De verrekijker is hot.’’