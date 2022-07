Zo kan het ook: jeugdzorg waar kind niet wordt doorgeplaatst, opgesloten of ‘gefixeerd’

Chantal (27) raakte tijdelijk verlamd door lachgas: ‘Ik gebruikte honderden ballonnen per dag’

Chantal (27) gebruikte honderden lachgasballonnen per dag. Op haar 25ste belandde ze na de zoveelste avond liters lachgas te hebben ingeademd, verlamd in het ziekenhuis. Maandenlang zat ze in een rolstoel, maar zelfs toén stopte ze niet. Dat er nog steeds geen landelijk lachgasverbod is, vindt ze onbegrijpelijk. ,,Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet.”

