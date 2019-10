Zó gedenk ik mijn dierbaren: ‘Eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk’

Komende zaterdag is het Allerzielen. Bij wie staat u stil en waarom eigenlijk?

Ad Lijmbach, Lewedorp

Wie herdenkt u?

,,Familieleden die er niet meer zijn. Maar ook mensen die je hebt gekend en recent zijn weggevallen, en die we herdenken tijdens Allerzielen.’'

Hoe herdenkt u?

,,In onze parochiegemeenschap is het een gewoonte geworden om na de viering op de zondag voor Allerzielen naar het kerkhof te gaan om daar samen stil te staan bij diegenen die deel hebben uitgemaakt van de gemeenschap. Vaak ga ik naar een graf toe om daar even bewust bij iemand stil te staan.’'

Waarom herdenkt u?

,,Vaak zeg ik: denk goed terug aan mensen die er niet meer zijn en aan hun goede eigenschappen. Bijzonder vind ik dat Allerzielen, van oorsprong een katholiek gebruik, meer en meer zichtbaar wordt. Of je nu gelovig bent of niet.”

Marietje van ‘t Westeinde, Lewedorp

Wie herdenkt u?

,,Mijn ouders, familieleden en natuurlijk mijn man. Eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk.”

Wat betekent hij voor u?

,,Mijn man was de liefde van mijn leven. Hij was lange tijd ziek. Vijf jaar lang heb ik voor hem gezorgd. Wat ben ik blij dat ik dat heb kunnen doen.’’

Hoe herdenkt u?

,,Meestal thuis. Maar ook onderweg. Minstens twee keer per week ga ik naar de begraafplaats hier in Lewedorp. Dan kom ik langs de boomgaarden en denk ik: dat zou mijn man mooi hebben gevonden. Als agrariër was hij bezig met de natuur.’’

Wanneer herdenkt u?

,,Met Allerzielen herdenken we de mensen uit het dorp die er niet meer zijn. Die saamhorigheid geeft een warm gevoel.’’

Annie Fackler, Heinkenszand

Wie herdenkt u?

,,Zes jaar geleden is mijn man overleden. Nog dagelijks denk ik aan hem. Het was een mooie man.’’

Wat betekent hij voor u?

,,Heel veel. We hebben een mooi leven samen gehad. Tot het laatst heb ik voor hem gezorgd.’’

Hoe herdenkt u?

,,Tijdens Allerzielen herdenken we hem. Dat doe ik samen met mijn kinderen en kleinkinderen. Dan gaan we samen naar de kerk in Heinkenszand. Dat gevoel van samen zijn voelt fijn.’’

Wanneer herdenkt u?

,,Eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk. Maar vooral tijdens verjaardagen, de dag van overlijden, dan sta je er extra bij stil. En natuurlijk tijdens Allerzielen, 2 november, dat was zijn verjaardag.’’

Waarom herdenkt u?

,,Dat doe je gewoon. Het gaat automatisch.’’

Katrien de Jonge, ‘s-Heerenhoek

Wie herdenkt u?

,,Ik sta hier naast het graf van onze zoon Kees. Of Keesie, zo noemde ik hem altijd. Hij is maar 33 jaar geworden, was gehandicapt. Uiteindelijk is hij gestorven aan een longembolie. Heel naar.’’

Wat betekent hij voor u?

,,Het was een prachtige jongen, maar zijn leven was veel te kort.’’

Hoe herdenkt u?

,,Eén of twee keer per week ga ik naar zijn graf. Dan maak ik even een praatje met Keesie. Ik denk bijna dagelijks aan hem. In januari is het zeven jaar geleden dat hij overleed. Het slijt, maar dat gaat wel langzaam.’’

Wanneer herdenkt u?

,,Zowel op de begraafplaats als thuis. Ik heb thuis een hoekje ingericht met foto’s, een kaarsje en een bloemetje. En dan bid ik voor hem.’’

Waarom herdenkt u?

,,Omdat je zoon altijd in je hart blijft.’’

Kees en Anita Ars, Drieweg en Borssele

Wie herdenkt u?

Kees: ,,Hier op de begraafplaats in ‘s-Heerenhoek liggen meerdere familieleden. Mijn vader, moeder, broer en zus. Vandaag maken we de graven netjes. Dat doen we ieder jaar in de weken voorafgaand aan Allerzielen.’’

Wat betekenen zij voor u?

,,Mijn ouders waren goede mensen. Toch denk ik vaker terug aan mijn broer, die op zijn 25ste overleed tijdens een verbouwing van een woning hier aan de Molendijk. Een muur stortte plots in en hij belandde onder het puin. Dat heeft veel impact gehad op ons gezin.’’

Hoe herdenkt u?

,,Dat komt vanzelf als je hier over de begraafplaats rondloopt. Dan ontstaan de herinneringen. Zoals die aan mijn vader. Hij werd door een motorrijder van zijn fiets gereden en is kort daarna overleden.’’

Jaccoline Zorge, Zierikzee

Wie herdenkt u?

,,Dat zijn meerdere mensen. Vooral mijn lieve grootouders, beste vriendin van school en een goede vriend.’’

Wat betekenen zij voor u?

,,Mijn oma was een bijzonder mens. Ze oordeelde nooit, bood altijd hulp en een luisterend oor. Aan haar bewaar ik fijne herinneringen.’’

Hoe herdenkt u?

,,Ik vind het altijd fijn om een kaarsje aan te steken. Een speciale plek om te herdenken heb ik niet. Meestal doe ik dat thuis. Ze is in mijn hart, dat is voldoende om er op ieder moment aan te denken.”

Wanneer herdenkt u?

,,Vaak tijdens de dag van overlijden, op een verjaardag, maar ook vaak tussendoor als iets je doet herinneren aan diegene.’’

Waarom herdenkt u?

,,Het geeft een fijn gevoel om af en toe aan haar te denken. Aan de mooie herinneringen samen.’’