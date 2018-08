Zo drink je een biertje, zo vang je ineens een kind uit een brandend pand

Rob ving een jongetje uit de lucht en daarna ook zijn moeder. Jeffrey en John beukten een deur in en zagen de vuurzee op zich afkomen. En Kim gaf het jongetje terug aan de vader met zwartgeblakerde benen en zag de holle blik in zijn ogen.

De acht bezoekers en personeelsleden van café Daan in Aalst hebben ieder hun eigen verhaal van de vroege donderdagochtend 26 juli. Ze zagen hoe tegenover de kroeg aan de Eindhovenseweg een pand flink begon te branden met vijf mensen nog binnen.



Een echte onderscheiding kent Waalre niet, zegt burgemeester Jan Brenninkmeijer nadat hij hun verhalen gisteren in het café aanhoorde. De gemeente bedacht er daarom simpelweg een. De acht kregen een oorkonde en mogen zich voortaan 'held van Waalre' noemen. ,,Kunnen we meteen zien wie er zo laat nog in de kroeg zit", lacht Brenninkmeijer.

Broodje shoarma als reddingsboei

Zin in een broodje shoarma was wellicht de ongebruikelijke reddingsboei. Rob Wouters wil na de kroegavond in Aalst rond 02.00 uur nog wat eten in Eindhoven, maar hij moet wachten op ober John Kuijpers. Die ruimt met wat gasten nog kratjes op.



Doordat hij nog buiten staat, ziet Wouters aan de overkant de eerste vlammen en drie wanhopige Aziatische gezinsleden in het open raam. Hij slaat direct alarm. Met acht man rennen ze naar de overkant met loungekussens van de kroeg in de aanslag.



De vader van het gezin laat zijn jonge zoontje vanaf de tweede verdieping zakken. Het jongetje valt twee meter, op een matras op de overkapping van de ondergelegen modezaak. Iedereen heeft nog op z'n netvlies hoe het 'stoere mannetje' daarna zonder twijfel drie meter lager in de armen van Wouters springt.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm De felle brand in het pand aan de Eindhovenseweg in Aalst in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 juli. © Bert Jansen

'Alsof iemand een gaskraan opendraaide'

Zijn moeder volgt snel maar valt half op de stoep. De verwondingen vallen mee. Vader klopt nog op de ramen op de eerste verdieping waar ook twee mensen wonen en springt daarna ook. Twintig seconden later schieten steekvlammen uit het raam waar hij zojuist nog stond. ,,Alsof iemand een gaskraan opendraaide."



Daarna springen de ruiten van de hitte. De dikke rook stoomt uit het pand. De man heeft zwarte benen en het haar is van z'n achterhoofd geschroeid. Doordat de slachtoffers geen Engels of Nederlands spreken, denken de redders even dat er nog twee kinderen binnen zijn. Jeffrey en John beuken aan de achterzijde de deur in, maar kunnen niet binnen. De brand is te hevig. Teer drupt van het platte dak. Verderop in de straat zien ze een halfnaakte vrouw en man in boxershort zitten: de bewoners van de eerste verdieping waar het vuur ontstond.

Nuchtere redders

Het pand is reddeloos verloren en snel na de redding schieten de vlammen uit het dak. Wonder boven wonder raakte alleen de moeder lichtgewond. Hun redders blijven nuchter. Meer dan één nacht slecht geslapen, hebben ze niet. Jeffrey Smulders: ,,Je gaat op zwart en dan gaat het vanzelf."