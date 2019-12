Zo bouwde Gerrit-Jan negen jaar lang aan zijn Utopia: een bijzonder inkijkje

update Amber Alert voor vermiste Rowena met 1-jarig zoontje Novan uit Ede

13 december De 26-jarige Rowena van der Veen is sinds vrijdagmorgen vermist in Ede, samen met haar zoontje Novan Rosenboom van 14 maanden. De politie heeft rond 11.00 uur een oproep gedaan via Burgernet. De vrouw was toen net een uur weg uit Ede. Rond 19.45 uur is er een Amber Alert uitgegaan met het verzoek uit te kijken naar het tweetal.