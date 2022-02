Zo bereidt Nederland zich voor op storm Eunice

Nederland zet zich schrap voor opnieuw een stormachtige dag morgen. Na storm Dudley is het de beurt aan Eunice die over ons land zal trekken. Een overzicht van de maatregelen die genomen gaan worden.

Nu storm Dudley wegtrekt, maakt Nederland zich op voor tweelingstorm Eunice. De precieze koers is nog onzeker, maar in het meest waarschijnlijke scenario trekt Eunice vanuit Engeland over de Noordzee richting Denemarken. De verwachte snelheden liggen tussen de 75 en mogelijk ruim 140 km/uur. Aan zee zal het een stuk harder waaien dan boven land, maar ook daar zijn windstoten boven de 100 km/uur mogelijk. Het hele land kleurt oranje, behalve Limburg dat er met een code geel vanaf komt.

Verkeer: geen treinen, drukte op wegen

De NS zet morgen tot 14.00 uur minder treinen in (‘de stormdienstregeling’) en vanaf 14.00 uur komt het treinverkeer zelfs helemaal tot stilstand. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storm daarom kan leiden tot drukte op de wegen, vooral tijdens de spits. ,,Omdat een deel van de reizigers in de auto zal stappen", verklaart een woordvoerder van het Verkeerscentrum. ,,Houd er daarbij rekening mee dat de rijomstandigheden op de terugweg zeer gevaarlijk kunnen zijn. Als Rijkswaterstaat kunnen wij niet zeggen: werk thuis. Maar als je de mogelijkheid hebt, kies daar dan voor.’’



Ook de treinen van Arriva in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg zullen morgen vanaf 14.00 uur niet meer rijden. ,,We kunnen pas weer rijden als alle trajecten weer veilig zijn en als ProRail dit toestaat. We verwachten niet dat dat voor vrijdagavond is’’, meldt het vervoersbedrijf. De lijnbussen van Arriva rijden ‘vooralsnog’ wel. ,,Zolang de situatie veilig is. Houd de berichtgeving in de media, op de website van Arriva en de social media in de gaten voor de actuele informatie’’, stelt het bedrijf.



Openbaar vervoer in de grote steden

Het is nog niet bekend of morgenmiddag in de grote steden wel trams en metro’s rijden. GVB, het openbaarvervoerbedrijf in Amsterdam, neemt daarover morgenochtend een besluit. ,,Om 11.00 uur hebben wij crisisberaad, daarin wordt overwogen of we het verkeer stil moeten leggen.’’ Wel waarschuwt GVB reizigers in de regio Amsterdam nu al dat zij morgen sowieso moeten rekenen op vertragingen en uitval. Tot hoe laat de pontjes in Amsterdam en op het Noordzeekanaal doorvaren, is ook nog niet bekend. ,,Dat hangt af van de windkracht, daarbij volgen we de protocollen’’, aldus de woordvoerder, die reizigers oproept de website en app in de gaten te houden.



Ook het Rotterdamse openbaarvervoersbedrijf RET beraadt zich nog over de storm. ,,Wij zijn niet voornemens onze hele dienstregeling stil te leggen, maar we zijn nog in overleg over de te nemen maatregelen’’, stelt een woordvoerder donderdagavond.

Schiphol: KLM annuleert vluchten

KLM annuleert 167 vluchten in verband met storm Eunice vrijdag. De luchtvaartmaatschappij meldt dat de weersvoorspellingen voor vrijdag een beeld schetsen van zware windstoten. ,,Dit zorgt er voor dat er morgen voor ons een zeer beperkte operatie mogelijk is op Schiphol.” Daarnaast kan het weer van vrijdag ook tot vertragingen leiden, zo stelt KLM.



Volgens Schiphol zijn er donderdagavond nog geen berichten van andere luchtvaartmaatschappijen die vluchten annuleren vanwege de storm. ,,We vragen reizigers wel van tevoren rekening te houden met vertraging en mogelijke annuleringen”, aldus een zegsman van Schiphol. Ook een woordvoerster van Transavia laat weten dat nog niet bekend is of vluchten geannuleerd worden, maar verwacht vrijdagochtend daar meer duidelijkheid over.

TUI laat ook weten dat er nog geen vluchten geannuleerd zijn. ,,Voor onze reizigers zijn het niet gewoon vluchten, maar hun hele vakantie hangt er aan vast. Die gaan we niet zomaar annuleren”, laat een woordvoerster weten. Reizigers die vrijdag vertrekken hebben wel een sms gekregen van de reisorganisatie om tijdig naar de luchthaven te vertrekken en rekening te houden met vertraging vanwege de storm. ,,Vanzelfsprekend wordt de vlucht alleen uitgevoerd als dat veilig kan”, aldus de woordvoerster.

Skivakantie en dakkoffers

Mensen die van plan zijn om morgen - in het Noorden start de schoolvakantie - op wintersport te gaan, worden gewaarschuwd goed op het weerbericht en de verkeersinformatie te letten. ,,Zeker met een dakkoffer loop je bij zeer harde wind risico om te kantelen. Zie je dat er windstoten van 120 kilometer per uur zijn, stel je reis dan nog even uit.’’



Zeecontainers en zonnepanelen

Ondertussen worden op het strand van Scheveningen met tractors en shovels zandbarrières opgeworpen, zodat de strandtenten beter beschut liggen. Ook bij de tenten zelf zijn verstevigingen aangebracht. Iets zuidelijker - in Dordrecht - zet de GGD zeecontainers in bij een coronatestlocatie. Andere testlocaties als die van Gorinchem en Mijnsheerenland zijn morgen vanwege de storm gesloten. De hogescholen InHolland en Avans sluiten morgen hun deuren en in Amsterdam is er op de Hogeschool alleen fysiek onderwijs tot 12.00 uur.



Ook in Flevoland is men volop bezig met de storm. ,,Eunice kan morgen boven het IJsselmeer zorgen voor windstoten van 130 kilometer per uur. Dan mag je wel concluderen dat het gaat spoken,” aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. Zijn collega Raymond Klaassen waarschuwt onder meer voor vuilcontainers, trampolines en zonnepanelen die voor de nodige schade kunnen zorgen. ,,Stapels isolatiemateriaal bij bouwplaatsen: als je die laat staan morgen, liggen ze maandag toch echt heel ergens anders.’’

Wat we moeten doen om ons huis, onze tuin, onze auto en onszelf te beschermen? Blijf vooral binnen, luidt het devies.

