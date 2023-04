Zitting Marengo dinsdag uitgesteld na arrestatie Weski

Advocaat Inez Weski neemt geen blad voor de mond en gaat tot het uiterste

Inez Weski wordt in de rechtszaal gevreesd door het Openbaar Ministerie, maar bewonderd door haar collega’s. Pitbull in toga is haar bijnaam. Het grote publiek kent haar vooral als de advocaat met de zwartomrande ogen die topcrimineel Ridouan Taghi bijstaat.