Zit het monster van Waasland achter de moord op Sally?

Is het omdat het slachtoffer heroïneverslaafd was en tippelde in Antwerpen? Of omdat drie dagen na haar dood Marc Dutroux werd gearresteerd en het land in de ban raakte van die zaak? De moord op Sally van Hecke raakt hoe dan ook langzaam in de vergetelheid, tot verdriet van Sally’s moeder Lydia de Decker, die er nog dagelijks mee worstelt: ,,Voor mensen blijft het een heroïnehoer. Voor mij was het mijn dochter.”



Sally van Hecke (20), moeder van een driejarige dochter, tippelde in de Antwerpse Atheneumbuurt en nam soms klanten mee naar een strandje bij de Linkeroever. Spelende jongens vonden haar lichaam op 10 augustus op die plek, tussen het hoge riet. Ze bleek bruut te zijn doodgeslagen met een stuk wrakhout.